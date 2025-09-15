15 вересня, 07:35
Понад 900 окупантів і 35 артилерійських систем: втрати ворога на 15 вересня
Основні тези
- За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росіян – близько 1 095 520 осіб; за останню добу ліквідовано 910 окупантів.
- Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 11 184 танків, 23 269 ББМ, 32 784 артилерійських систем тощо.
Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 14 вересня, захисники ліквідували ще 910 окупантів.
Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 095 520 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 15 вересня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 095 520 (+910) осіб;
- танків – 11 184 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 269 (+2);
- артилерійських систем – 32 784 (+35);
- РСЗВ – 1488 (+1);
- засобів ППО – 1217 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59 409 (+323);
- крилатих ракет – 3718 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн із ПММ – 61 698 (+84);
- спеціальної техніки – 3965 (+1).
Втрати росіян у так званій "СВО": останні новини
- Унаслідок українського удару по командному пункті окупантів у населеному пункті Воскресенка Запорізької області загинули щонайменше два підполковники – Дмитро Пашабеков і Руслан Шигабутдінов.
- Сили оборони України знищили вже понад 500 іноземців із 28 країн. Багато ліквідованих російських найманців – саме з африканського континенту.
- Від початку 2025 року, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, втрати армії держави-агресорки вже склали майже 300 тисяч осіб.