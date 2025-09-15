Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 14 вересня, захисники ліквідували ще 910 окупантів.

Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 095 520 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Ветеран армії США назвав фундаментальну проблему російського війська

Які втрати Росії станом на 15 вересня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 095 520 (+910) осіб;

танків – 11 184 (+0);

бойових броньованих машин – 23 269 (+2);

артилерійських систем – 32 784 (+35);

РСЗВ – 1488 (+1);

засобів ППО – 1217 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59 409 (+323);

крилатих ракет – 3718 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн із ПММ – 61 698 (+84);

спеціальної техніки – 3965 (+1).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян у так званій "СВО": останні новини