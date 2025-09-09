Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні з початку 2025 року?

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив дані про втрати ворога з початку цього року.

За його даними, втрати російської армії від початку року вже сягають майже 300 тисяч (299 210) осіб.

Ми нищимо ворога вдень і вночі. Кожен ліквідований окупант – це ще один крок до справжнього миру та безпеки для України,

– наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ подякував нашим воїнам, захисникам і захисницям, за професіоналізм.

Сирський також оприлюднив відео бойової роботи українських підрозділів.

"Боротьба триває", – підкреслив він.

Як ЗСУ ліквідовують ворога: дивіться відео

