24 Канал Новости Украины На более 800 солдат у России стало меньше: потери врага на 16 ноября
16 ноября, 06:51
На более 800 солдат у России стало меньше: потери врага на 16 ноября

Дарья Смородская
  • Силы обороны Украины уничтожили 860 российских военных за сутки, а общие потери России составляют около 1 158 260 человек.
  • Украина успешно атаковала стратегические объекты России, включая пусковые установки С-400 "Триумф" и нефтеперерабатывающие заводы.

Силы обороны продолжают уничтожать врага на разных направлениях фронта. Защитники стремятся освободить как можно больше территории, а потому потери врага на войне в Украине постоянно растут.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сколько солдат и техники потеряла Россия за сутки?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 158 260 (+860) человек;
  • танков – 11 353 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 591 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 469 (+26);
  • РСЗО – 1 543 (+2);
  • средств ПВО – 1 244 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 81 286 (+409);
  • крылатых ракет – 3 940 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 464 (+68);
  • специальной техники – 4 000 (+2).


Статистика потерь врага на 16 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Уничтожение техники и важных объектов России: последние новости

  • СБУ на днях уничтожила четыре пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и два радара в Новороссийске. Украинские войска снова поражают врага на его же территории.

  • 15 ноября в Волгограде сообщалось об атаках дронов, взрывах и пожарах, в частности на местном НПЗ.

  • ВСУ поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод, производивший бензины, дизель и авиационное топливо. Также украинцы нанесли успешные удары по Крыму и временно оккупированным территориям Украины. Таким образом дополнительно поражена радиолокационная станция "Небо-У" в Крыму и военный эшелон в районе Токмака.