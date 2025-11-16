На более 800 солдат у России стало меньше: потери врага на 16 ноября
- Силы обороны Украины уничтожили 860 российских военных за сутки, а общие потери России составляют около 1 158 260 человек.
- Украина успешно атаковала стратегические объекты России, включая пусковые установки С-400 "Триумф" и нефтеперерабатывающие заводы.
Силы обороны продолжают уничтожать врага на разных направлениях фронта. Защитники стремятся освободить как можно больше территории, а потому потери врага на войне в Украине постоянно растут.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Сколько солдат и техники потеряла Россия за сутки?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 158 260 (+860) человек;
- танков – 11 353 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 591 (+3);
- артиллерийских систем – 34 469 (+26);
- РСЗО – 1 543 (+2);
- средств ПВО – 1 244 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 81 286 (+409);
- крылатых ракет – 3 940 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 464 (+68);
- специальной техники – 4 000 (+2).
Статистика потерь врага на 16 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ
Уничтожение техники и важных объектов России: последние новости
СБУ на днях уничтожила четыре пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и два радара в Новороссийске. Украинские войска снова поражают врага на его же территории.
15 ноября в Волгограде сообщалось об атаках дронов, взрывах и пожарах, в частности на местном НПЗ.
ВСУ поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод, производивший бензины, дизель и авиационное топливо. Также украинцы нанесли успешные удары по Крыму и временно оккупированным территориям Украины. Таким образом дополнительно поражена радиолокационная станция "Небо-У" в Крыму и военный эшелон в районе Токмака.