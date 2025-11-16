Укр Рус
24 Канал Новини України На понад 800 солдатів у Росії стало менше: втрати ворога на 16 листопада
16 листопада, 06:51
На понад 800 солдатів у Росії стало менше: втрати ворога на 16 листопада

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Сили оборони України знищили 860 російських військових за добу, а загальні втрати Росії становлять близько 1 158 260 осіб.
  • Україна успішно атакувала стратегічні об'єкти Росії, включаючи пускові установки С-400 "Тріумф" та нафтопереробні заводи.

Сили оборони продовжують нищити ворога на різних напрямках фронту. Захисники прагнуть звільнити якомога більше території, а тому втрати ворога на війні в Україні постійно зростають.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Скільки солдатів та техніки втратила Росія за добу?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 158 260 (+860) осіб;
  • танків – 11 353 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 591 (+3);
  • артилерійських систем – 34 469 (+26);
  • РСЗВ – 1 543 (+2);
  • засобів ППО – 1 244 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 81 286 (+409);
  • крилатих ракет – 3 940 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 464 (+68);
  • спеціальної техніки – 4 000 (+2).


Статистика втрат ворога на 16 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Знищення техніки та важливих об'єктів Росії: останні новини

  • СБУ днями знищила чотири пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" і два радари в Новоросійську. Українські війська знову уражають ворога на його ж території.

  • 15 листопада у Волгограді повідомлялося про атаки дронів, вибухи та пожежі, зокрема на місцевому НПЗ.

  • ЗСУ уразили Рязанський нафтопереробний завод, що виробляв бензини, дизель та авіаційне пальне. Також українці завдали успішних ударів по Криму й тимчасово окупованих територіях України. Таким чином додатково уражено радіолокаційна станція "Небо-У" у Криму та військовий ешелон в районі Токмака.