На понад 800 солдатів у Росії стало менше: втрати ворога на 16 листопада
- Сили оборони України знищили 860 російських військових за добу, а загальні втрати Росії становлять близько 1 158 260 осіб.
- Україна успішно атакувала стратегічні об'єкти Росії, включаючи пускові установки С-400 "Тріумф" та нафтопереробні заводи.
Сили оборони продовжують нищити ворога на різних напрямках фронту. Захисники прагнуть звільнити якомога більше території, а тому втрати ворога на війні в Україні постійно зростають.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Скільки солдатів та техніки втратила Росія за добу?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 158 260 (+860) осіб;
- танків – 11 353 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 591 (+3);
- артилерійських систем – 34 469 (+26);
- РСЗВ – 1 543 (+2);
- засобів ППО – 1 244 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 81 286 (+409);
- крилатих ракет – 3 940 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 464 (+68);
- спеціальної техніки – 4 000 (+2).
Статистика втрат ворога на 16 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Знищення техніки та важливих об'єктів Росії: останні новини
СБУ днями знищила чотири пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" і два радари в Новоросійську. Українські війська знову уражають ворога на його ж території.
15 листопада у Волгограді повідомлялося про атаки дронів, вибухи та пожежі, зокрема на місцевому НПЗ.
ЗСУ уразили Рязанський нафтопереробний завод, що виробляв бензини, дизель та авіаційне пальне. Також українці завдали успішних ударів по Криму й тимчасово окупованих територіях України. Таким чином додатково уражено радіолокаційна станція "Небо-У" у Криму та військовий ешелон в районі Токмака.