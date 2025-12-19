Более 1 200 оккупантов и десяток бронемашин: какие потери врага на 19 декабря

Российская армия продолжает наступление на фронте, однако на многих направлениях несет потери в технике и живой силе. Количество погибших в войне оккупантов уже давно превысило один миллион.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Запутались в версиях: военный обозреватель объяснил растерянность в РФ после подрыва "Варшавянки" Какие потери россиян на 19 декабря? С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют: Личного состава – около 1 194 520 (+1 220) человек,

танков – 11 433 (+1);

боевых бронированных машин – 23 768 (+10);

артиллерийских систем – 35 250 (+18);

РСЗО – 1 574 (+1);

средств ПВО – 1 263 (+0);

самолетов – 432 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 92 124 (+426);

крылатых ракет – 4 073 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 70 591 (+111);

специальной техники – 4 027 (+0).

Сколько солдат и техники потеряла Россия / Инфографика Генштаба ВСУ Где Силы обороны больше всего уничтожали врага? В ночь на 17 декабря на временно оккупированной Луганщине воины ССО Украины поразили полевой артиллерийский склад россиян. Уничтожить технику врага, расположенную в селе Новоборовицы удалось с помощью ударных БпЛА FP-2.

За прошедшие сутки успешную операцию против врага осуществила СБУ. С помощью беспилотников на аэродроме Бельбек в Крыму уничтожили российский самолет МиГ-31 и системы ПВО – "Небо-СВУ", "Панцирь-С2" и РЛС 92Н6.

Также в Крыму под удар попала еще одна радиолокационная станция, в Запорожской области защитники ударили по складу горюче-смазочных материалов, а в Донецкой области уничтожен склад вражеских БпЛА и место сосредоточения живой силы.