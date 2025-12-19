Укр Рус
24 Канал Новости Украины Более 1 200 оккупантов и десяток бронемашин: какие потери врага на 19 декабря
19 декабря, 06:49
3

Более 1 200 оккупантов и десяток бронемашин: какие потери врага на 19 декабря

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Потери личного состава российской армии составляют около 1 194 520 человек.
  • Российская армия потеряла 11 433 танков и 23 768 боевых бронированных машин с начала вторжения.

Российская армия продолжает наступление на фронте, однако на многих направлениях несет потери в технике и живой силе. Количество погибших в войне оккупантов уже давно превысило один миллион.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Запутались в версиях: военный обозреватель объяснил растерянность в РФ после подрыва "Варшавянки"

Какие потери россиян на 19 декабря?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 194 520 (+1 220) человек,
  • танков – 11 433 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 768 (+10);
  • артиллерийских систем – 35 250 (+18);
  • РСЗО – 1 574 (+1);
  • средств ПВО – 1 263 (+0);
  • самолетов – 432 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 92 124 (+426);
  • крылатых ракет – 4 073 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 70 591 (+111);
  • специальной техники – 4 027 (+0).


Сколько солдат и техники потеряла Россия / Инфографика Генштаба ВСУ

Где Силы обороны больше всего уничтожали врага?