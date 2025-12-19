Укр Рус
24 Канал Новини України Понад 1 200 окупантів і десяток бронемашин: які втрати ворога на 19 грудня
19 грудня, 06:49
3

Понад 1 200 окупантів і десяток бронемашин: які втрати ворога на 19 грудня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Втрати особового складу російської армії становлять близько 1 194 520 осіб.
  • Російська армія втратила 11 433 танків і 23 768 бойових броньованих машин з початку вторгнення.

Російська армія продовжує наступи на фронті, однак на багатьох напрямках зазнає втрат у техніці та живій силі. Кількість загиблих у війні окупантів вже давно перевищила один мільйон.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати росіян на 19 грудня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 1 194 520 (+1 220) осіб,
  • танків – 11 433 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 768 (+10);
  • артилерійських систем – 35 250 (+18);
  • РСЗВ – 1 574 (+1);
  • засобів ППО – 1 263 (+0);
  • літаків – 432 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 124 (+426);
  • крилатих ракет – 4 073 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 591 (+111);
  • спеціальної техніки – 4 027 (+0).


Скільки солдатів і техніки втратила Росія / Інфографіка Генштабу ЗСУ

