23 сентября, 07:24
Более 1000 оккупантов, 2 самолета и вертолет: потери врага на 23 сентября
Основные тезисы
- По данным Генштаба ВСУ, общие потери россиян – около 1 103 580 человек; за последние сутки ликвидировано 1010 оккупантов.
- С начала полномасштабного вторжения враг потерял 11 199 танков, 23 282 ББМ, 33 052 артиллерийских системы и тому подобное.
Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 22 сентября, защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов.
Общие потери личного состава России уже превысили 1 103 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 23 сентября?
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 103 580 (+1 010) человек,
- танков – 11 199 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 282 (+0);
- артиллерийских систем – 33 052 (+53);
- РСЗВ – 1 495 (+2);
- средств ПВО – 1 218 (+0);
- самолетов – 424 (+2);
- вертолетов – 345 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 486 (+485);
- крылатых ракет – 3 747 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 486 (+123);
- специальной техники – 3 969 (+0).
Потери россиян в так называемой "СВО": последние новости
- Украинские военные из 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады уничтожили дорогой российский ударный БпЛА "Форпост" стоимостью около 7 миллионов долларов.
- В оккупированном Крыму мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили 2 российских противолодочных самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка".
- По словам начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, действия россиян на Южно- и Северо-Слобожанских направлениях можно рассматривать как тактический провал. Ежедневно враг несет большие потери, однако имеет возможность пополнять ресурсы и человеческий запас.