23 сентября, 07:24
Более 1000 оккупантов, 2 самолета и вертолет: потери врага на 23 сентября

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • По данным Генштаба ВСУ, общие потери россиян – около 1 103 580 человек; за последние сутки ликвидировано 1010 оккупантов.
  • С начала полномасштабного вторжения враг потерял 11 199 танков, 23 282 ББМ, 33 052 артиллерийских системы и тому подобное.

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 22 сентября, защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов.

Общие потери личного состава России уже превысили 1 103 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 23 сентября?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

  • личного состава – около 1 103 580 (+1 010) человек,
  • танков – 11 199 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 282 (+0);
  • артиллерийских систем – 33 052 (+53);
  • РСЗВ – 1 495 (+2);
  • средств ПВО – 1 218 (+0);
  • самолетов – 424 (+2);
  • вертолетов – 345 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 486 (+485);
  • крылатых ракет – 3 747 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 486 (+123);
  • специальной техники – 3 969 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян в так называемой "СВО": последние новости

  • Украинские военные из 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады уничтожили дорогой российский ударный БпЛА "Форпост" стоимостью около 7 миллионов долларов.
  • В оккупированном Крыму мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили 2 российских противолодочных самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка".
  • По словам начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, действия россиян на Южно- и Северо-Слобожанских направлениях можно рассматривать как тактический провал. Ежедневно враг несет большие потери, однако имеет возможность пополнять ресурсы и человеческий запас.