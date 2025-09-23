23 вересня, 07:24
Понад 1000 окупантів, 2 літаки та гелікоптер: втрати ворога на 23 вересня
Основні тези
- За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росіян – близько 1 103 580 осіб; за останню добу ліквідовано 1010 окупантів.
- Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 11 199 танків, 23 282 ББМ, 33 052 артилерійських системи тощо.
Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 22 вересня, захисники ліквідували ще 1010 окупантів.
Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 103 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також ДРГ в Куп'янську та нові пріоритети Росії на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень
Які втрати Росії станом на 23 вересня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 103 580 (+1 010) осіб,
- танків – 11 199 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 282 (+0);
- артилерійських систем – 33 052 (+53);
- РСЗВ – 1 495 (+2);
- засобів ППО – 1 218 (+0);
- літаків – 424 (+2);
- гелікоптерів – 345 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62 486 (+485);
- крилатих ракет – 3 747 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 486 (+123);
- спеціальної техніки – 3 969 (+0).
Втрати росіян у так званій "СВО": останні новини
- Українські військові з 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади знищили дорогий російський ударний БпЛА "Форпост" вартістю близько 7 мільйонів доларів.
- В окупованому Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".
- За словами начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова, дії росіян на Південно– та Північно-Слобожанських напрямках можна розглядати як тактичний провал. Щодня ворог зазнає великих втрат, однак має можливість поповнювати ресурси й людський запас.