Российская армия продолжает нести убытки среди живой силы, техники и вооружения. В течение суток 23 сентября украинские военные ликвидировали 970 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага по состоянию на 24 сентября?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине примерно:

личного состава – около 1 104 550 (+970);

танков – 11 201 (+2);

боевых бронированных машин – 23 285 (+3);

артиллерийских систем – 33 095 (+43);

РСЗО – 1 496 (+1);

средств ПВО – 1 218 (+0);

самолетов – 426 (+2);

вертолетов – 345 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 820 (+334);

крылатых ракет – 3 747 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 62 616 (+130);

специальной техники – 3 973 (+4).

Потери России в войне с Украиной по состоянию на 24 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

