Російська армія продовжує зазнавати збитків серед живої сили, техніки та озброєння. Впродовж доби 23 вересня українські військові ліквідували 970 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога станом на 24 вересня?

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні приблизно:

особового складу – близько 1 104 550 (+970);

танків – 11 201 (+2);

бойових броньованих машин – 23 285 (+3);

артилерійських систем – 33 095 (+43);

РСЗВ – 1 496 (+1);

засобів ППО – 1 218 (+0);

літаків – 426 (+2);

гелікоптерів – 345 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62 820 (+334);

крилатих ракет – 3 747 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 616 (+130);

спеціальної техніки – 3 973 (+4).

Втрати Росії у війні з Україною станом на 24 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

