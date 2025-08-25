Укр Рус
Почти 900 оккупантов и 50 артиллерийских систем: потери врага на 25 августа
25 августа, 07:40
Почти 900 оккупантов и 50 артиллерийских систем: потери врага на 25 августа

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • По данным Генштаба ВСУ, общие потери россиян – около 1 076 940 человек; за последние сутки ликвидировано 870 оккупантов.
  • С начала полномасштабного вторжения враг потерял 11 130 танков, 23 175 ББМ, 31 946 артиллерийских систем и тому подобное.

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 24 августа, защитники ликвидировали еще 870 оккупантов.

Общие потери личного состава России уже превысили 1 076 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 25 августа?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

  • личного состава – около 1 076 940 (+870) человек;
  • танков – 11 130 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 175 (+8);
  • артиллерийских систем – 31 946 (+48);
  • РСЗО – 1 472 (+0);
  • средств ПВО – 1 211 (+0);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 53 347 (+291);
  • крылатых ракет – 3 598 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 59 672 (+79);
  • специальной техники – 3 948 (+4).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян в так называемой "СВО": последние новости

  • 22 августа Путин посетил город Саров в Нижегородской области, где расположен Федеральный ядерный центр России. Там он заявил, что условия и способы ведения вооруженной борьбы меняются чуть ли не ежемесячно. "Стоит лишь отстать на несколько недель – и потери резко возрастают или динамика продвижения падает", – пожаловался диктатор.
  • 22 августа на территории временно оккупированной Луганской области прогремел взрыв – ГУР МОУ уничтожило 2 вражеских пикапа с пулеметами, загруженную боекомплектом УАЗ "буханку", а также 3 российских оккупантов, еще 2 захватчика – тяжелые "300". Так украинцы отомстили россиянам, принимавшим непосредственное участие в совершении военных преступлений в Буче.
  • Недавно в совместной операции подразделения РДК и "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МОУ вместе с воинами 5-й ОВМБр ВСУ успешно отбили наступление врага в направлении границ Днепропетровской области. Во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 российских военнослужащих.