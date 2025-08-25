Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 24 августа, защитники ликвидировали еще 870 оккупантов.

Общие потери личного состава России уже превысили 1 076 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 25 августа?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 076 940 (+870) человек;

танков – 11 130 (+1);

боевых бронированных машин – 23 175 (+8);

артиллерийских систем – 31 946 (+48);

РСЗО – 1 472 (+0);

средств ПВО – 1 211 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 53 347 (+291);

крылатых ракет – 3 598 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 59 672 (+79);

специальной техники – 3 948 (+4).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян в так называемой "СВО": последние новости