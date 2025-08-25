Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 24 серпня, захисники ліквідували ще 870 окупантів.

Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 076 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 25 серпня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 076 940 (+870) осіб;

танків – 11 130 (+1);

бойових броньованих машин – 23 175 (+8);

артилерійських систем – 31 946 (+48);

РСЗВ – 1 472 (+0);

засобів ППО – 1 211 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53 347 (+291);

крилатих ракет – 3 598 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн із ПММ – 59 672 (+79);

спеціальної техніки – 3 948 (+4).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян у так званій "СВО": останні новини