25 серпня, 07:40
Майже 900 окупантів і 50 артилерійських систем: втрати ворога на 25 серпня
Основні тези
- За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росіян – близько 1 076 940 осіб; за останню добу ліквідовано 870 окупантів.
- Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 11 130 танків, 23 175 ББМ, 31 946 артилерійських систем тощо.
Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 24 серпня, захисники ліквідували ще 870 окупантів.
Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 076 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 25 серпня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 076 940 (+870) осіб;
- танків – 11 130 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 175 (+8);
- артилерійських систем – 31 946 (+48);
- РСЗВ – 1 472 (+0);
- засобів ППО – 1 211 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53 347 (+291);
- крилатих ракет – 3 598 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн із ПММ – 59 672 (+79);
- спеціальної техніки – 3 948 (+4).
Втрати росіян у так званій "СВО": останні новини
- 22 серпня Путін відвідав місто Саров у Нижегородській області, де розташований Федеральний ядерний центр Росії. Там він заявив, що умови та способи ведення озброєної боротьби змінюються ледве не щомісяця. "Варто лише відстати на кілька тижнів – і втрати різко зростають або динаміка просування падає", – поскаржився диктатор.
- 22 серпня на території тимчасово окупованої Луганської області пролунав вибух – ГУР МОУ знищило 2 ворожі пікапи з кулеметами, завантажену боєкомплектом УАЗ "буханку", а також 3 російських окупантів, ще 2 загарбники – важкі "300". Так українці помстилися росіянам, що брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у Бучі.
- Нещодавно у спільній операції підрозділи РДК і "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МОУ разом із воїнами 5-ї ОВМБр ЗСУ успішно відбили наступ ворога в напрямку кордонів Дніпропетровської області. Під час штурмових дій і зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців.