Война дронов: беспилотник десантников уничтожил российский логистический НРК
- Операторы дрона 81 отдельной аэромобильной бригады уничтожили российский наземный роботизированный комплекс на Северском направлении.
- Северск является стратегическим городом, контролирующим подходы к Славянску и Краматорску.
Украинские операторы БпЛА уничтожили российский наземный роботизированный комплекс (НРК). Это произошло на Северском направлении.
Он является одним из самых активных на фронте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 81 отдельную аэромобильную Слобожанскую бригаду 7 корпуса ДШВ.
Как уничтожили российский НРК?
В бригаде отметили, что уничтоженный российский НРК осуществлял постоянные логистические операции и перевозил провизию между позициями оккупантов.
Украинский дрон работал по оптоволоконному каналу управления. Поэтому даже в случае использования противником мощных систем радиоэлектронной борьбы посадить или перехватить этот аппарат было невозможно.
Обратите внимание! Северск расположен на высотах и контролирует подходы к Славянску и Краматорску – главных опорных городов Донецкой области. Город образует часть оборонительной линии, сдерживающей наступление врага со стороны Лисичанска и Бахмута. Удержание Северска позволяет сохранить стратегические позиции для дальнейшей обороны.
Уничтожение российского НРК: смотрите видео
Потери России на войне: последние новости
8 сентября ВСУ сообщили о ликвидации еще 910 оккупантов и 585 единиц техники и вооружения.
На днях стало известно, что украинские штурмовики нанесли удар по командному пункту россиян вблизи населенного пункта Луговое в Запорожье. Удалось ликвидировать 1 оккупанта, еще один получил ранения.
Также бойцы НГУ сожгли российский ЗРК "БУК" стоимостью 10 миллионов долларов. Кроме того, разведчики 15 бригады "Черный лес" также уничтожили ЗРК "Бук-М2", стоимостью около 25 миллионов долларов.