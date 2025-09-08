Украинские операторы БпЛА уничтожили российский наземный роботизированный комплекс (НРК). Это произошло на Северском направлении.

Он является одним из самых активных на фронте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 81 отдельную аэромобильную Слобожанскую бригаду 7 корпуса ДШВ.

Как уничтожили российский НРК?

В бригаде отметили, что уничтоженный российский НРК осуществлял постоянные логистические операции и перевозил провизию между позициями оккупантов.

Украинский дрон работал по оптоволоконному каналу управления. Поэтому даже в случае использования противником мощных систем радиоэлектронной борьбы посадить или перехватить этот аппарат было невозможно.

Обратите внимание! Северск расположен на высотах и контролирует подходы к Славянску и Краматорску – главных опорных городов Донецкой области. Город образует часть оборонительной линии, сдерживающей наступление врага со стороны Лисичанска и Бахмута. Удержание Северска позволяет сохранить стратегические позиции для дальнейшей обороны.

Уничтожение российского НРК: смотрите видео

