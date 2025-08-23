Путин снова будет "плакать": стали известны потери России по состоянию на 23 августа
- По состоянию на 23 августа 2025 г. Россия потеряла около 1075160 личного состава и 11129 танков.
- Общие потери также включают 23 164 боевых бронированных машин, 31 858 артиллерийских систем и 52 935 БПЛА.
Украинские защитники более трех лет заставляют врага платить высокую цену за агрессию. Потери России в живой силе и технике ежедневно поразили даже Владимира Путина.
22 августа во время рабочей поездки в Нижегородскую область глава Кремля во время рабочей поездки неожиданно пожаловался на рост потерь своего оккупационного войска в Украине. Также диктатор выразил разочарование по поводу того, что современные виды вооружения быстро теряют свою эффективность, ведь ВСУ находят им противодействие, передает 24 Канал.
Что известно о потерях России по состоянию на 23 августа?
Новая сводка от Генштаба по вражеским потерям, вероятно, снова испортит диктатору настроение. Сообщается, что по состоянию 23 августа 2025 года противник потерял:
- личного состава – около 1075160 (+840) человек;
- танков – 11129 (+5);
- боевых бронированных машин – 23164 (+4);
- артиллерийских систем – 31858 (+23);
- РСЗО – 1472 (+0);
- средства ПВО – 1210 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 52935 (+148);
- крылатые ракеты – 3598 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 59 512 (+86);
- специальная техника – 3944 (+0)
Потери оккупантов на 23 августа 2025 год / Фото Генштаб
Последние новости о поражении оккупантов
Морской дрон ГУР прорвался в бухту Новороссийска и уничтожил 5 элитных российских водолазов-разведчиков.
ВМС уничтожили пункт базирования БпЛА "Форпост" на аэродроме "Херсонес" в Севастополе.
Украинские силы уничтожили пункт управления БПЛА российского подразделения "Рубикон" и большой склад боеприпасов захватчиков на оккупированной Донетчине.