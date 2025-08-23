Украинские защитники более трех лет заставляют врага платить высокую цену за агрессию. Потери России в живой силе и технике ежедневно поразили даже Владимира Путина.

22 августа во время рабочей поездки в Нижегородскую область глава Кремля во время рабочей поездки неожиданно пожаловался на рост потерь своего оккупационного войска в Украине. Также диктатор выразил разочарование по поводу того, что современные виды вооружения быстро теряют свою эффективность, ведь ВСУ находят им противодействие, передает 24 Канал.

Что известно о потерях России по состоянию на 23 августа?

Новая сводка от Генштаба по вражеским потерям, вероятно, снова испортит диктатору настроение. Сообщается, что по состоянию 23 августа 2025 года противник потерял:

личного состава – около 1075160 (+840) человек;

танков – 11129 (+5);

боевых бронированных машин – 23164 (+4);

артиллерийских систем – 31858 (+23);

РСЗО – 1472 (+0);

средства ПВО – 1210 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 52935 (+148);

крылатые ракеты – 3598 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 59 512 (+86);

специальная техника – 3944 (+0)

Потери оккупантов на 23 августа 2025 год / Фото Генштаб

Последние новости о поражении оккупантов