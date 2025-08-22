️Краматорск, что в Донецкой области, находится под массированным обстрелом россиян, передает 24 Канал со ссылкой на городской совет.

Что известно о терроре Краматорска?

Местные власти сообщили, что в период времени с 21:47 по 22:59 оккупанты били по Краматорску. Было слышно более трех десятков взрывов в городе. Тип вооружения пока устанавливается.

Тем временем местные телеграмм-каналы пишут, что населенный пункт атакуют управляемыми авиабомбами. Также отмечается, что враг наносит удары по частному сектору. В сети распространяют кадры охваченного огнем города.

Дом горит в Краматорске: смотрите видео

Напомним, что поскольку Краматорск расположен недалеко от линии фронта, он постоянно находится под обстрелами. Так, один из смертельных ударов состоялся 31 июля. Тогда захватчики попали по центру города, частично разрушив пятиэтажный жилой дом, убив 7 человек.

Заметим, что в сложном положении и в соседней Константиновке. Этот город почти в полуокружении. Там с начала суток 22 августа повреждена 21 многоэтажка, частные дома, магазин, здание "Укрпочты" и газопровод из-за российских обстрелов.