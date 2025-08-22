️Краматорськ, що на Донеччині, перебуває під масованим обстрілом росіян, передає 24 Канал із посиланням на міську раду.

Дивіться також Там найскладніша ситуація: Зеленський пояснив бойові дії біля Добропілля й Краматорська

Що відомо про терор Краматорська?

Місцева влада повідомила, що в період часу з 21:47 по 22:59 окупанти били по Краматорську. Було чутно понад три десятки вибухів у місті. Тип озброєння наразі встановлюється.

Тим часом місцеві телеграм-канали пишуть, що населений пункт атакують керованими авіабомбами. Також зазначається, що ворог завдає ударів по приватному сектору. У мережі поширюють кадри охопленого вогнем міста.

Будинок горить у Краматорську: дивіться відео

Нагадаємо, що оскільки Краматорськ розташований недалеко від лінії фронту, він постійно перебуває під обстрілами. Так, один із смертельних ударів відбувся 31 липня. Тоді загарбники влучили по центру міста, частково зруйнувавши п'ятиповерховий житловий будинок, вбивши 7 людей.

Зауважимо, що у складному становищі і в сусідній Костянтинівці. Це місто майже у напівоточенні. Там з початку доби 22 серпня пошкоджено 21 багатоповерхівку, приватні будинки, магазин, будівлю "Укрпошти" та газопровід через російські обстріли.