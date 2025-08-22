Повреждены жилые дома, административные сооружения и газопровод. О последствиях атак пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Константиновской МВА Сергея Горбунова.

Какие последствия обстрелов Константиновки?

По данным городских властей, с начала суток 22 августа российские войска обстреляли город Константиновка несколько раз. Атаки продолжались часами и привели к значительным разрушениям гражданской и критической инфраструктуры.

Повреждены 21 многоэтажка, частные дома, магазин, здание "Укрпочты" и газопровод. Также пострадали 5 админзданий и торговый центр. Оккупанты били ударными FPV-дронами и авиабомбами ФАБ-250. В результате обстрелов один гражданский ранен.

Последствия ударов по Константиновке / Фото Константиновской МВА

Такие обстрелы свидетельствуют о непрерывном терроре мирного населения и систематических ударах по гражданским объектам, что является грубым нарушением международного гуманитарного права,

– подчеркнул Горбунов.

В АО "Донецкоблгаз" добавили, что повреждена газораспределительная станция ООО "Оператор газотранспортных систем Украины". Из-за многочисленных повреждений давление в газовой сети упало, и газоснабжение по городу прекратилось.

"Учитывая опасную ситуацию, отсутствие гарантий безопасности работников и дефицит кадров, восстановление газоснабжения в Константиновке невозможно", – заявили в учреждении.

Что известно о последних атаках на Константиновку?