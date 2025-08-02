Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкоблгаз.

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Какие последствия удара по зданию горгаза в Константиновке 2 августа?

В Константиновке вражеским обстрелом разрушено административное здание Управления по газоснабжению и газификации.

Было прямое попадание. Российские захватчики разрушили 3 этажа офисных помещений и повредили ремонтные мастерские. К счастью, обошлось без пострадавших.

Этот обстрел – очередное доказательство того, что россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре и пытаются уничтожить все, что обеспечивает нормальную жизнь в прифронтовых городах. Держимся!

– отметил председатель правления Донецкоблгаза Вадим Батий.

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Последствия российской атаки / Фото Донецкоблгаз

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