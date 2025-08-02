Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецькоблгаз.
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Які наслідки удару по будівлі міськгазу в Костянтинівці 2 серпня?
У Костянтинівці ворожим обстрілом зруйновано адміністративну будівлю Управління по газопостачанню та газифікації.
Було пряме влучання. Російські загарбники зруйнували 3 поверхи офісних приміщень і пошкодили ремонтні майстерні. На щастя, минулося без постраждалих.
Цей обстріл – черговий доказ того, що росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі та намагаються знищити все, що забезпечує нормальне життя в прифронтових містах. Тримаємось!
– наголосив голова правління Донецькоблгазу Вадим Батій.
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Наслідки російської атаки / Фото Донецькоблгаз
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