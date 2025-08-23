Українські захисники понад три роки змушують ворога платити високу ціну за агресію. Втрати Росії у живій силі та техніці щодня вразили навіть Володимира Путіна.

22 серпня під час робочої поїздки у Нижньогородську область очільник Кремля несподівано поскаржився на зростання втрат свого окупаційного війська в Україні. Також диктатор висловив розчарування з приводу того, що сучасні види озброєння швидко втрачають свою ефективність, адже ЗСУ знаходять їм протидію, передає 24 Канал.

Що відомо про втрати Росії станом на 23 серпня?

Нове зведення від Генштабу щодо ворожих втрат, ймовірно, знову зіпсує диктаторові настрій. Повідомляється, що станом 23 серпня 2025 рік противник втратив:

особового складу – близько 1075160 (+840) осіб;

танків – 11129 (+5);

бойових броньованих машин – 23164 (+4);

артилерійських систем – 31858 (+23);

РСЗВ – 1472 (+0);

засоби ППО – 1210 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52935 (+148);

крилаті ракети – 3598 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 59512 (+86);

спеціальна техніка – 3944 (+0)

