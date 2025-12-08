Уничтожены склады БПЛА, снарядов и "Панцирь-С1": Силы обороны атаковали оккупантов на Донбассе

Силы обороны продолжают делать все возможное, чтобы заставить Кремль остановить агрессию против Украины. Так, в ночь на 8 декабря украинские военные поразили несколько важных для россиян объектов на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Детали ночных ударов по захватчикам раскрыли в Генштабе, передает 24 Канал.

Что защитники атаковали на ТОТ?

На Луганщине защитники попали по складу боеприпасов в районе Чмыровки. Также на Луганщине наши воины поразили склад ГСМ вражеского подразделения в районе Симейкино.

Между тем в районе временно оккупированного Донецка был прилет по составу БПЛА российских оккупантов.

Кроме того, в Донецкой области под ударом оказались мобильная огневая группа противника и ЗРГК "Панцирь-С1".

Степень ущерба, который нанесли оккупанты, пока еще уточняется.

Что известно о последних ударах Украины по России?