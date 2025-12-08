Уничтожены склады БПЛА, снарядов и "Панцирь-С1": Силы обороны атаковали оккупантов на Донбассе
- Силы обороны Украины ночью атаковали склады боеприпасов и ГСМ на оккупированной Луганщине.
- В Донецкой области были поражены склад БпЛА и ЗРГК "Панцирь-С1".
Силы обороны продолжают делать все возможное, чтобы заставить Кремль остановить агрессию против Украины. Так, в ночь на 8 декабря украинские военные поразили несколько важных для россиян объектов на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Детали ночных ударов по захватчикам раскрыли в Генштабе, передает 24 Канал.
Смотрите также Путин грезит захватом Одессы: Плетенчук ответил, реально ли высадиться российскому десанту
Что защитники атаковали на ТОТ?
На Луганщине защитники попали по складу боеприпасов в районе Чмыровки. Также на Луганщине наши воины поразили склад ГСМ вражеского подразделения в районе Симейкино.
Между тем в районе временно оккупированного Донецка был прилет по составу БПЛА российских оккупантов.
Кроме того, в Донецкой области под ударом оказались мобильная огневая группа противника и ЗРГК "Панцирь-С1".
Степень ущерба, который нанесли оккупанты, пока еще уточняется.
Что известно о последних ударах Украины по России?
- В ночь на 7 декабря украинские силы могли поразить "Комбинат Кристалл", расположенный в Энгельсе. Это склад хранения нефтепродуктов. Он обеспечивал горючим военную авиабазу "Энгельс 2".
- 6 декабря украинские подразделения атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани и Алчевский металлургический комбинат. В результате ударов была повреждена установка на НПЗ и возник пожар на меткомбинате в Алчевске.
- 5 декабря Украина атаковала Темрюцкий морской порт в Краснодарском крае. Там были уничтожены 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Кроме того, по состоянию на 7 декабря продолжался пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около двух десятков железнодорожных цистерн.
- БпЛА также поразили Сызранский НПЗ в Самарской области, подтвержден пожар на одной из установок завода.