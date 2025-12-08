Знищені склади БпЛА, снарядів і "Панцирь-С1": Сили оборони атакували окупантів на Донбасі

Сили оборони продовжують робити усе можливе, аби примусити Кремль зупинити агресію проти України. Так, у ніч проти 8 грудня українські військові уразили кілька важливих для росіян об'єктів на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

Деталі нічних ударів по загарбникам розкрили у Генштабі, передає 24 Канал.

Що захисники атакували на ТОТ?

На Луганщині захисники поцілили по складу боєприпасів у районі Чмирівки. Також на Луганщині наші воїни уразили склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного.

Тим часом у районі тимчасово окупованого Донецька був приліт по складу БпЛА російських окупантів.

Окрім того, на Донеччині під ударом опинилися мобільна вогнева група противника та ЗРГК "Панцирь-С1".

Ступінь збитків, яких зазали окупанти, наразі ще уточнюється.

Що відомо про останні удари України по Росії?