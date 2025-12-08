Знищені склади БпЛА, снарядів і "Панцирь-С1": Сили оборони атакували окупантів на Донбасі
- Сили оборони України вночі атакували склади боєприпасів і ПММ на окупованій Луганщині.
- У Донецькій області були уражені склад БпЛА та ЗРГК "Панцирь-С1".
Сили оборони продовжують робити усе можливе, аби примусити Кремль зупинити агресію проти України. Так, у ніч проти 8 грудня українські військові уразили кілька важливих для росіян об'єктів на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.
Деталі нічних ударів по загарбникам розкрили у Генштабі, передає 24 Канал.
Дивіться також Путін марить захопленням Одеси: Плетенчук відповів, чи реально висадитися російському десанту
Що захисники атакували на ТОТ?
На Луганщині захисники поцілили по складу боєприпасів у районі Чмирівки. Також на Луганщині наші воїни уразили склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного.
Тим часом у районі тимчасово окупованого Донецька був приліт по складу БпЛА російських окупантів.
Окрім того, на Донеччині під ударом опинилися мобільна вогнева група противника та ЗРГК "Панцирь-С1".
Ступінь збитків, яких зазали окупанти, наразі ще уточнюється.
Що відомо про останні удари України по Росії?
- У ніч проти 7 грудня українські сили могли уразити "Комбінат Кристал", розташований в Енгельсі. Це склад зберігання нафтопродуктів. Він забезпечував пальним військову авіабазу "Енгельс 2".
- 6 грудня українські підрозділи атакували нафтопереробний завод у Рязані та Алчевський металургійний комбінат. Внаслідок ударів була пошкоджена установка на НПЗ і виникла пожежа на меткомбінаті в Алчевську.
- 5 грудня Україна атакувала Темрюцький морський порт у Краснодарському краї. Там були знищені 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того, станом на 7 грудня продовжувалася пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн.
- БпЛА також вразили Сизранський НПЗ у Самарській області, підтверджено пожежу на одній з установок заводу.