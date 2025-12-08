Укр Рус
8 грудня, 15:24
Знищені склади БпЛА, снарядів і "Панцирь-С1": Сили оборони атакували окупантів на Донбасі

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Сили оборони України вночі атакували склади боєприпасів і ПММ на окупованій Луганщині.
  • У Донецькій області були уражені склад БпЛА та ЗРГК "Панцирь-С1".

Сили оборони продовжують робити усе можливе, аби примусити Кремль зупинити агресію проти України. Так, у ніч проти 8 грудня українські військові уразили кілька важливих для росіян об'єктів на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

Деталі нічних ударів по загарбникам розкрили у Генштабі, передає 24 Канал.

Що захисники атакували на ТОТ?

На Луганщині захисники поцілили по складу боєприпасів у районі Чмирівки. Також на Луганщині наші воїни уразили склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного.

Тим часом у районі тимчасово окупованого Донецька був приліт по складу БпЛА російських окупантів.

Окрім того, на Донеччині під ударом опинилися мобільна вогнева група противника та ЗРГК "Панцирь-С1".

Ступінь збитків, яких зазали окупанти, наразі ще уточнюється. 

Що відомо про останні удари України по Росії?

  • У ніч проти 7 грудня українські сили могли уразити "Комбінат Кристал", розташований в Енгельсі. Це склад зберігання нафтопродуктів. Він забезпечував пальним військову авіабазу "Енгельс 2".
  • 6 грудня українські підрозділи атакували нафтопереробний завод у Рязані та Алчевський металургійний комбінат. Внаслідок ударів була пошкоджена установка на НПЗ і виникла пожежа на меткомбінаті в Алчевську.
  • 5 грудня Україна атакувала Темрюцький морський порт у Краснодарському краї. Там були знищені 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того, станом на 7 грудня продовжувалася пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн.
  • БпЛА також вразили Сизранський НПЗ у Самарській області, підтверджено пожежу на одній з установок заводу.