В оккупированном Крыму дроны ГУР устроили яркий "хлопок". Было поражено сразу 2 важных объекта россиян.

Дроны атаковали авиабазу российских захватчиков в Гвардейском, неподалеку Симферополя, в результате чего успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8.

Ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

Неутешительный финал постиг также российский буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя – во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку.