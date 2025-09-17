Силы обороны уничтожают врага: сколько солдат потеряла российская армия в 2025 году
- Сырский рассказал, сколько военных уже потеряла российская армия в 2025 году.
- Главнокомандующий ВСУ рассказал, какое количество вражеской техники было уничтожено за то время.
Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую она развязала против Украины. С начала 2025 года ВСУ ликвидировали более 300 тысяч оккупантов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Сколько Россия потеряла солдат в 2025 году?
Силы обороны Украины уничтожают врага: с начала года обезврежено более 305 тысяч оккупантов (305 630),
– рассказал главнокомандующий ВСУ.
Также, как отметил главком ВСУ, наши войска нанесли значительные потери оккупантам и в технике.
"В то же время разрушаем и вражескую логистику: в 2025 году уже поражено 29 095 единиц автомобильной техники", – сообщил Сырский.
Главком ВСУ также опубликовал кадры боевой работы, на которых видно уничтожение Силами обороны личного состава противника и техники.
Силы обороны уничтожают врага: смотрите видео
Потери россиян: последние новости
Согласно данным Генштаба 17 сентября, в целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также враг потерял 5 танков, 3 боевые бронированные машины, 36 артиллерийских систем, 360 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 108 единиц автомобильной техники и одну тяжелую огневую систему.
Спецназовцы ГУР МО Украины 14 сентября обнаружили и нанесли успешное огневого поражения по зенитно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" российских захватчиков.
Также 10 сентября в акватории Черного моря спецназовцы ГУР МО Украины выследили и успешно атаковали очередную дорогостоящую военную цель России – корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава вражеского Черноморского флота.