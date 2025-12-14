14 декабря, 07:31
Сколько оккупантов ликвидировали за сутки: раскрыты потери России на 14 декабря
Основные тезисы
- Общие потери России в войне против Украины составляют около 1188490 военных.
- Ежедневные потери российских оккупантов составляют примерно тысячу человек убитыми и ранеными.
Потери России в войне против Украины растут ежедневно. Количество погибших и раненых оккупантов на войне превысило миллион человек.
Российская группировка войск в Украине уже длительное время составляет 710 тысяч человек. Врагу не удается нарастить силы, ведь он ежедневно теряет около тысячи человек убитыми и ранеными, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Смотрите также Россияне продвинулись к 2 важным городам на пути к Славянску: обзор фронта от ISW
Какие потери России в войне против Украины?
С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла:
- личного состава – около 1 188 490 (+710) человек,
- танков – 11 410 (+1),
- боевых бронированных машин – 23 721 (+7),
- артиллерийских систем – 35 041 (+9),
- РСЗО – 1 567 (+0),
- средства ПВО – 1 259 (+1),
- самолетов – 432 (+0),
- вертолетов – 347 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 124 (+440),
- крылатые ракеты – 4 073 (+13),
- корабли / катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 798 (+81),
- специальная техника – 4026 (+0).
Потери России по состоянию на 14 декабря 2025 года / Фото Генштаб
Что известно о последних потерях агрессора?
- Вечером 11 декабря на территории оккупированного Крыма слышали взрывы. Украинские дроны атаковали аэродром Кача, расположенный в Севастополе. Беспилотник попал по военно-транспортному самолету Ан-26. Известно о погибших и раненых окупантов.
- ССО и партизанское движение "Черная искра" поразили российские суда "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сариджа" в Каспийском море. Эти подсанкционные суда перевозили военное оборудование.
- 10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby атаковали в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к теневому флоту России. В результате атаки танкер получил критические повреждения и был выведен из строя.