Сколько оккупантов ликвидировали за сутки: раскрыты потери России на 14 декабря

Потери России в войне против Украины растут ежедневно. Количество погибших и раненых оккупантов на войне превысило миллион человек.

Российская группировка войск в Украине уже длительное время составляет 710 тысяч человек. Врагу не удается нарастить силы, ведь он ежедневно теряет около тысячи человек убитыми и ранеными, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери России в войне против Украины?

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла:

личного состава – около 1 188 490 (+710) человек,

танков – 11 410 (+1),

боевых бронированных машин – 23 721 (+7),

артиллерийских систем – 35 041 (+9),

РСЗО – 1 567 (+0),

средства ПВО – 1 259 (+1),

самолетов – 432 (+0),

вертолетов – 347 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 124 (+440),

крылатые ракеты – 4 073 (+13),

корабли / катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 69 798 (+81),

специальная техника – 4026 (+0).

Потери России по состоянию на 14 декабря 2025 года / Фото Генштаб

Что известно о последних потерях агрессора?