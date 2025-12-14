Скільки окупантів ліквідували за добу: розкриті втрати Росії на 14 грудня

Втрати Росії у війні проти України зростають щодня. Кількість загиблих і поранених окупантів на війні перевищила за мільйон осіб.

Російське угрупування військ в Україні вже тривалий час становить 710 тисяч осіб. Ворогу не вдається наростити сили, адже він щодня втрачає близько тисячі осіб убитими та пораненими, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Росіяни просунулися до 2 важливих міст на шляху до Слов'янська: огляд фронту від ISW

Які втрати Росії у війні проти України?

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор втратила:

особового складу – близько 1 188 490 (+710) осіб,

танків – 11 410 (+1),

бойових броньованих машин – 23 721 (+7),

артилерійських систем – 35 041 (+9),

РСЗВ – 1 567 (+0),

засоби ППО – 1 259 (+1),

літаків – 432 (+0),

гелікоптерів – 347 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 124 (+440),

крилаті ракети – 4 073 (+13),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 69 798 (+81),

спеціальна техніка – 4 026 (+0).

Втрати Росії станом на 14 грудня 2025 рік / Фото Генштаб