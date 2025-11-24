Укр Рус
24 Канал Новости Украины Более 1000 захватчиков и сотни российской техники: потери врага на 24 ноября
24 ноября, 06:39
2

Более 1000 захватчиков и сотни российской техники: потери врага на 24 ноября

Маргарита Волошина

Украина продолжает сдерживать российское наступление по всей линии боевого соприкосновения. Наши военные наносят противнику ощутимые потери среди личного состава и техники.

Всего в течение минувших суток украинским военным удалось ликвидировать 1190 россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также Переговоры в Женеве, обвинения Трампа, и взрывы в Харькове: хронология 1369 дня войны

Какие потери Россия имеет сегодня на войне?

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 1 166 450 (+1190) человек;
  • танков – 11 366 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 620 (+5);
  • артиллерийских систем – 34 626 (+41);
  • РСЗВ – 1549 (+0);
  • средств ПВО – 1248 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 83 769 (+431);
  • крылатых ракет – 3981 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 006 (+84);
  • специальной техники – 4003 (+0).


Потери врага на 24 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери враг понес ранее?

  • Ранее спецназовцы "Альфы" осуществили серию точных ударов по позициям противника в Покровске и на временно оккупированных территориях, уничтожив вражеские объекты со снайперами и операторами дронов.

  • Незадолго до этого подразделение ГУР "Призрака" во время атаки по Крыму попало и ликвидировало: корабельный многофункциональный вертолет Ка-27, аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10" и прочее.