Ранее спецназовцы "Альфы" осуществили серию точных ударов по позициям противника в Покровске и на временно оккупированных территориях, уничтожив вражеские объекты со снайперами и операторами дронов.

Незадолго до этого подразделение ГУР "Призрака" во время атаки по Крыму попало и ликвидировало: корабельный многофункциональный вертолет Ка-27, аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10" и прочее.