Всего в течение минувших суток украинским военным удалось ликвидировать 1190 россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери Россия имеет сегодня на войне?
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 1 166 450 (+1190) человек;
- танков – 11 366 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 620 (+5);
- артиллерийских систем – 34 626 (+41);
- РСЗВ – 1549 (+0);
- средств ПВО – 1248 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 83 769 (+431);
- крылатых ракет – 3981 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 006 (+84);
- специальной техники – 4003 (+0).
Потери врага на 24 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери враг понес ранее?
Ранее спецназовцы "Альфы" осуществили серию точных ударов по позициям противника в Покровске и на временно оккупированных территориях, уничтожив вражеские объекты со снайперами и операторами дронов.
Незадолго до этого подразделение ГУР "Призрака" во время атаки по Крыму попало и ликвидировало: корабельный многофункциональный вертолет Ка-27, аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10" и прочее.