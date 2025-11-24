Загалом протягом минуло\ доби українським військовим вдалося ліквідувати 1190 росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати Росія має сьогодні на війні?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 1 166 450 (+1190) осіб;
- танків – 11 366 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 620 (+5);
- артилерійських систем – 34 626 (+41);
- РСЗВ – 1549 (+0);
- засобів ППО – 1248 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 83 769 (+431);
- крилатих ракет – 3981 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 006 (+84);
- спеціальної техніки – 4003 (+0).
Втрати ворога на 24 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких втрат ворог зазнав раніше?
Раніше спецпризначенці "Альфи" здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях, знищивши ворожі об'єкти зі снайперами та операторами дронів.
Незадовго до цього підрозділ ГУР "Примари" під час атаки по Криму влучив та ліквідував: корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27, аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10" та інше.