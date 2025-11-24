Загалом протягом минуло\ доби українським військовим вдалося ліквідувати 1190 росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Дивіться також Переговори у Женеві, звинувачення Трампа, та вибухи у Харкові: хронологія 1369 дня війни

Які втрати Росія має сьогодні на війні?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 1 166 450 (+1190) осіб;
  • танків – 11 366 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 620 (+5);
  • артилерійських систем – 34 626 (+41);
  • РСЗВ – 1549 (+0);
  • засобів ППО – 1248 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 83 769 (+431);
  • крилатих ракет – 3981 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 006 (+84);
  • спеціальної техніки – 4003 (+0).

Втрати ворога 24 листопада 2025 року
Втрати ворога на 24 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат ворог зазнав раніше?

  • Раніше спецпризначенці "Альфи" здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях, знищивши ворожі об'єкти зі снайперами та операторами дронів.

  • Незадовго до цього підрозділ ГУР "Примари" під час атаки по Криму влучив та ліквідував: корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27, аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10" та інше.