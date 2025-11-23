Про головні події дня станом на 23 листопада, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Які головні події 23 листопада?
Безпілотники завдали ударів по Краснодарському краю Росії вночі. Перші дрони зайшли в Краснодарський край ще після 12 ночі за Києвом. 8 – 10 вибухів пролунали над Анапою та Новоросійськом. Пропагандисти переконують, що начебто працювала "пе-ве-о" та "все знищила". Партизанський рух "Атеш" заявляв, що БпЛА рухаються у бік бази Чорноморського флоту у Новоросійську. В Арцизі на Одещині пролунала серія вибухів. Місто почали атакувати "Шахеди" ще ввечері 22 листопада. Ворожі дрони заходили в область з моря. Про вибухи у Дніпрі стало відомо о 23:51 22 листопада. Повторні вибухи, за даними моніторів, лунали о 23:59 та о 00:01 23 листопада. Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що внаслідок ворожої атаки безпілотниками у Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. Попередньо, є постраждалі.
Дрони атакували Краснодарський край Росії
Серія вибухів пролунала на Одещині
Росія атакувала Дніпро
