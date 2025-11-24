Понад 1000 загарбників і сотні російської техніки: втрати ворога на 24 листопада
Україна продовжує стримувати російський наступ по усій лінії бойового зіткнення. Наші військові завдають противнику відчутних втрат серед особового складу та техніки.
Загалом протягом минуло\ доби українським військовим вдалося ліквідувати 1190 росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Дивіться також Переговори у Женеві, звинувачення Трампа, та вибухи у Харкові: хронологія 1369 дня війни
Які втрати Росія має сьогодні на війні?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 1 166 450 (+1190) осіб;
- танків – 11 366 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 620 (+5);
- артилерійських систем – 34 626 (+41);
- РСЗВ – 1549 (+0);
- засобів ППО – 1248 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 83 769 (+431);
- крилатих ракет – 3981 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 006 (+84);
- спеціальної техніки – 4003 (+0).
Втрати ворога на 24 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких втрат ворог зазнав раніше?
Раніше спецпризначенці "Альфи" здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях, знищивши ворожі об'єкти зі снайперами та операторами дронів.
Незадовго до цього підрозділ ГУР "Примари" під час атаки по Криму влучив та ліквідував: корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27, аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10" та інше.