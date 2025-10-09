Украинские бойцы с помощью FPV-дрона преодолели десятки километров и попали в оккупированное Курахово Донецкой области. Там военные смогли поразить российский военный КАМАЗ.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Что известно о поражении вражеской техники?

Военные рассказали, как группа беспилотных систем корпуса SKY STRIKE Unit недавно смогла преодолеть с помощью FPV более 40 километров, обойти действие вражеских средств радиоэлектронной борьбы и попасть в оккупированное Курахово.

В результате удалось обнаружить военный КАМАЗ противника и поразили его.

Пролетая неподалеку Кураховского водохранилища, дронари обнаружили вражеский военный КАМАЗ и поразили цель,

– говорится в сообщении.

Военные показали момент уничтожения вражеского КАМАЗа дронарями 7 корпуса ШР ДШВ в районе Кураховского водохранилища.

Как уничтожили вражескую технику: смотрите видео

Защитники Покровска расширяют "килзону" для оккупантов. Поражаем врага не только на подступах к Покровску, но и в глубоком тылу,

– отметили в ДШВ.

Сейчас в полосе ответственности корпуса радиус постоянной "килзоны" для оккупантов составляет 15 – 20 километров. Ежедневно защитники Покровска наносят по врагу до 300 ударов только с помощью "сбросов", FPV и "бомберов".

