9 октября, 17:57
Точный удар: десантники пролетели FPV-дроном более 40 километров и поразили технику врага

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Украинские военные с помощью FPV-дрона преодолели десятки километров и попали в оккупированное Курахово Донецкой области.
  • Пролетая неподалеку Кураховского водохранилища, дронари обнаружили военный КАМАЗ и поразили цель.

Украинские бойцы с помощью FPV-дрона преодолели десятки километров и попали в оккупированное Курахово Донецкой области. Там военные смогли поразить российский военный КАМАЗ.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Что известно о поражении вражеской техники?

Военные рассказали, как группа беспилотных систем корпуса SKY STRIKE Unit недавно смогла преодолеть с помощью FPV более 40 километров, обойти действие вражеских средств радиоэлектронной борьбы и попасть в оккупированное Курахово.

В результате удалось обнаружить военный КАМАЗ противника и поразили его.

Пролетая неподалеку Кураховского водохранилища, дронари обнаружили вражеский военный КАМАЗ и поразили цель,
– говорится в сообщении.

Военные показали момент уничтожения вражеского КАМАЗа дронарями 7 корпуса ШР ДШВ в районе Кураховского водохранилища.

Как уничтожили вражескую технику: смотрите видео

Защитники Покровска расширяют "килзону" для оккупантов. Поражаем врага не только на подступах к Покровску, но и в глубоком тылу,
– отметили в ДШВ.

Сейчас в полосе ответственности корпуса радиус постоянной "килзоны" для оккупантов составляет 15 – 20 километров. Ежедневно защитники Покровска наносят по врагу до 300 ударов только с помощью "сбросов", FPV и "бомберов".

Потери врага: последние новости

  • За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, 328 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 55 единиц автомобильной техники оккупантов.

  • В ночь на 4 октября в районе Онежского озера (Республика Карелия) был поврежден малый ракетный корабль "Буян-М".

  • Кроме этого, Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер".