Українські бійці за допомогою FPV-дрона подолали десятки кілометрів та потрапили в окуповане Курахове на Донеччині. Там військові змогли уразили російський військовий КАМАЗ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Що відомо про ураження ворожої техніки?

Військові розповіли, як група безпілотних систем корпусу SKY STRIKE Unit нещодавно змогла подолати за допомогою FPV понад 40 кілометрів, обійти дію ворожих засобів радіоелектронної боротьби й потрапити в окуповане Курахове.

Внаслідок цього вдалося виявити військовий КАМАЗ противника та уразили його.

Пролітаючи неподалік Курахівського водосховища, дронарі виявили ворожий військовий КАМАЗ та уразили ціль,

– ідеться в повідомленні.

Військові показали момент знищення ворожого КАМАЗУ дронарями 7 корпусу ШР ДШВ в районі Курахівського водосховища.

Як знищили ворожу техніку: дивіться відео

Оборонці Покровська розширюють "кілзону" для окупантів. Уражаємо ворога не лише на підступах до Покровська, а й у глибокому тилу,

– наголосили у ДШВ.

Нині у смузі відповідальності корпусу радіус постійної "кілзони" для окупантів становить 15 – 20 кілометрів. Щодня оборонці Покровська завдають по ворогу до 300 ударів лише за допомогою "скидів", FPV та "бомберів".

