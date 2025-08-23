В боях за Украину погибли 4 бойца стрелковых батальонов полиции
- 22 августа героически погибли четверо спецназовцев полиции во время выполнения боевого задания на востоке Украины: Юрий Берла, Александр Соловьянчик, Игорь Мартынюк и Михаил Сейко.
- Юрий Берла посвятил более 20 лет службе в правоохранительных органах, Александр Соловьянчик служил с 2015 года, Игорь Мартынюк участвовал в АТО с 2014 года, а Михаил Сейко присоединился к батальону в июле 2024 года.
Война и дальше забирает лучших сыновей Украины. Стало известно о гибели еще 4 полицейских, которые защищали страну от агрессора.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Что известно о погибших на войне?
22 августа, во время выполнения боевого задания на востоке Украины, героически погибли спецназовцы полиции:
- подполковник Юрий Берла, командир взвода № 2 роты № 1 батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Черновицкой области
- подполковник Александр Соловьянчик, старший инспектор отделения проведения специальных операций батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Ивано-Франковской области
- капитан Игорь Мартынюк, старший инспектор отделения тактико-специальной подготовки батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Ивано-Франковской области
- капитан Михаил Сейко, инспектор взвода № 1 батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Житомирской области.
Юрий Берла посвятил правоохранительным органам более 20 лет своей жизни и прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до командира взвода спецбатальона.
Коллеги знали его как ответственного руководителя, справедливого наставника, надежного товарища и человека с большим сердцем. Вместе с собратьями подполковник полиции мужественно держал оборону на Донецком направлении, защищая родную землю от врага. Ему навеки 44,
Александр Соловьянчик служил в полиции с 2015 года. Был следователем и оперуполномоченным в различных подразделениях полиции.
Коллега Александра – Игорь Мартынюк, – спецназовец. На его счету десятки спасенных жизней: с 2014 года он неоднократно участвовал в АТО.
Оба полицейские служили в батальоне особого назначения больше года. Они были преданными своему делу, верными Присяге и настоящими сыновьями своей страны.
Михаил Сейко присоединился в ряды батальона полиции особого назначения в июле 2024 года. Достойно выполнял служебные обязанности и задачи, защищая Украину от вражеского нашествия. Он до последнего вздоха был верен Присяге. Ему навсегда 42.
Другие потери Украины в борьбе против России
11 августа в Донецкой области во время выполнения задания погиб полицейский из Одесской области Сергей Магла. Он получил несовместимые с жизнью ранения в результате российского артиллерийского обстрела.
8 августа во время отражения российского штурма на Запорожском направлении получил тяжелые ранения известный художник-анархист Давид Чичкан. Его сердце остановилось на следующий день.
2 августа на Покровском направлении погиб 21-летний снайпер Даниил Пархоменко с позывным "Тренер". Юноша стал на защиту Украины еще в апреле 2022 года и за это время дослужился до командира.