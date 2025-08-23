Война и дальше забирает лучших сыновей Украины. Стало известно о гибели еще 4 полицейских, которые защищали страну от агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Смотрите также Фейк о 1,7 миллионе погибших и пропавших военных ВСУ: какова цель российской пропаганды

Что известно о погибших на войне?

22 августа, во время выполнения боевого задания на востоке Украины, героически погибли спецназовцы полиции:

подполковник Юрий Берла, командир взвода № 2 роты № 1 батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Черновицкой области

подполковник Александр Соловьянчик, старший инспектор отделения проведения специальных операций батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Ивано-Франковской области

капитан Игорь Мартынюк, старший инспектор отделения тактико-специальной подготовки батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Ивано-Франковской области

капитан Михаил Сейко, инспектор взвода № 1 батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Житомирской области.

Юрий Берла и Михаил Сейко погибли на войне / фото полиции

Александр Соловьянчик и Игорь Мартынюк погибли на войне / фото полиции

Юрий Берла посвятил правоохранительным органам более 20 лет своей жизни и прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до командира взвода спецбатальона.

Коллеги знали его как ответственного руководителя, справедливого наставника, надежного товарища и человека с большим сердцем. Вместе с собратьями подполковник полиции мужественно держал оборону на Донецком направлении, защищая родную землю от врага. Ему навеки 44,

– сообщили в полиции.

Александр Соловьянчик служил в полиции с 2015 года. Был следователем и оперуполномоченным в различных подразделениях полиции.

Коллега Александра – Игорь Мартынюк, – спецназовец. На его счету десятки спасенных жизней: с 2014 года он неоднократно участвовал в АТО.

Оба полицейские служили в батальоне особого назначения больше года. Они были преданными своему делу, верными Присяге и настоящими сыновьями своей страны.

Михаил Сейко присоединился в ряды батальона полиции особого назначения в июле 2024 года. Достойно выполнял служебные обязанности и задачи, защищая Украину от вражеского нашествия. Он до последнего вздоха был верен Присяге. Ему навсегда 42.

Другие потери Украины в борьбе против России