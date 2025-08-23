У боях за Україну загинули 4 бійці стрілецьких батальйонів поліції
- 22 серпня героїчно загинули четверо спецпризначенців поліції під час виконання бойового завдання на сході України: Юрій Берла, Олександр Соловʼянчик, Ігор Мартинюк і Михайло Сейко.
- Юрій Берла присвятив понад 20 років службі в правоохоронних органах, Олександр Соловʼянчик служив з 2015 року, Ігор Мартинюк брав участь в АТО з 2014 року, а Михайло Сейко приєднався до батальйону в липні 2024 року.
Війна й далі забирає найкращих синів України. Стало відомо про загибель ще 4 поліцейських, які боронили країну від агресора.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.
Що відомо про загиблих на війні?
22 серпня, під час виконання бойового завдання на сході України, героїчно загинули спецпризначенці поліції:
- підполковник Юрій Берла, командир взводу № 2 роти № 1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП у Чернівецькій області
- підполковник Олександр Соловʼянчик, старший інспектор відділення проведення спеціальних операцій батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Івано-Франківській області
- капітан Ігор Мартинюк, старший інспектор відділення тактико-спеціальної підготовки батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Івано-Франківській області
- капітан Михайло Сейко, інспектор взводу № 1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП у Житомирській області.
Юрій Берла та Михайло Сейко загинули на війні / фото поліції
Олександр Солов'янчик та Ігор Мартинюк загинули на війні / фото поліції
Юрій Берла присвятив правоохоронним органам більше 20 років свого життя і пройшов шлях від оперуповноваженого карного розшуку до командира взводу спецбатальйону.
Колеги знали його як відповідального керівника, справедливого наставника, надійного товариша та людину з великим серцем. Разом із побратимами підполковник поліції мужньо тримав оборону на Донецькому напрямку, захищаючи рідну землю від ворога. Йому навіки 44,
– повідомили у поліції.
Олександр Соловʼянчик служив у поліції з 2015 року. Був слідчим та опероуповноваженим у різних підрозділах поліції.
Колега Олександра – Ігор Мартинюк, – спецпризначенець. На його рахунку десятки врятованих життів: з 2014 року він неодноразово брав участь в АТО.
Обидва поліцейські служили у батальйоні особливого призначення більше року. Вони були відданими своїй справі, вірними Присязі та справжніми синами своєї країни.
Михайло Сейко приєднався до лав батальйону поліції особливого призначення у липні 2024 року. Гідно виконував службові обов’язки та завдання, боронячи Україну від ворожої навали. Він до останнього подиху був вірним Присязі. Йому назавжди 42.
Інші втрати України у боротьбі проти Росії
11 серпня на Донеччині під час виконання завдання загинув поліцейський з Одещини Сергій Магла. Він зазнав несумісних з життям поранень внаслідок російського артилерійського обстрілу.
8 серпня під час відбиття російського штурму на Запорізькому напрямку отримав важкі поранення відомий художник-анархіст Давид Чичкан. Його серце зупинилося наступного дня.
2 серпня на Покровському напрямку загинув 21-річний снайпер Данило Пархоменко з позивним "Тренер". Юнак став на захист України ще у квітні 2022 року і за цей час дослужився до командира.