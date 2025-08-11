Укр Рус
11 августа, 07:03
Ликвидировано еще 1 000 захватчиков и сотни единиц техники: потери врага на 11 августа

Дария Черныш

За прошедшие сутки российская армия потеряла еще 1 000 своих солдат. Также ВСУ уничтожили более 370 единиц техники и вооружения

В общем с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 11 августа ликвидировано примерно 1 064 240 российских террористов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери россиян по состоянию на 11 августа?

  • Личного состава – примерно 1 064 240 (+1 000)
  • танков – 11 093 (+4),
  • боевых бронированных машин – 23 114 (+7),
  • артиллерийских систем – 31 380 (+37),
  • РСЗВ – 1 462 (+2),
  • средств ПВО – 1 204 (+0),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 646 (+191),
  • крылатых ракет – 3 556 (+0),
  • кораблей и катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 113 (+131),
  • специальной техники – 3 936 (+0).

Потери врага на 11 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ