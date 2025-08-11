За прошедшие сутки российская армия потеряла еще 1 000 своих солдат. Также ВСУ уничтожили более 370 единиц техники и вооружения

В общем с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 11 августа ликвидировано примерно 1 064 240 российских террористов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также В Генштабе назвали, где наибольшая активность россиян на Покровском направлении

Какие потери россиян по состоянию на 11 августа?

Личного состава – примерно 1 064 240 (+1 000)

танков – 11 093 (+4),

боевых бронированных машин – 23 114 (+7),

артиллерийских систем – 31 380 (+37),

РСЗВ – 1 462 (+2),

средств ПВО – 1 204 (+0),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 646 (+191),

крылатых ракет – 3 556 (+0),

кораблей и катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 58 113 (+131),

специальной техники – 3 936 (+0).

Потери врага на 11 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ