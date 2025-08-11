11 серпня, 07:03
Ліквідовано ще 1 000 загарбників і сотні одиниць техніки: втрати ворога на 11 серпня
Минулої доби російська армія втратила ще 1 000 своїх солдатів. Також ЗСУ знищили понад 370 одиниць техніки та озброєння
Загалом від початку повномасштабного вторгнення станом на 11 серпня ліквідовано приблизно 1 064 240 російських терористів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також У Генштабі назвали, де найбільша активність росіян на Покровському напрямку
Які втрати росіян станом на 11 серпня?
- Особового складу – приблизно 1 064 240 (+1 000)
- танків – 11 093 (+4),
- бойових броньованих машин – 23 114 (+7),
- артилерійських систем – 31 380 (+37),
- РСЗВ – 1 462 (+2),
- засобів ППО – 1 204 (+0),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 646 (+191),
- крилатих ракет – 3 556 (+0),
- кораблів та катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 113 (+131),
- спеціальної техніки – 3 936 (+0).
Втрати ворога на 11 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ