Минулої доби російська армія втратила ще 1 000 своїх солдатів. Також ЗСУ знищили понад 370 одиниць техніки та озброєння

Загалом від початку повномасштабного вторгнення станом на 11 серпня ліквідовано приблизно 1 064 240 російських терористів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати росіян станом на 11 серпня?

Особового складу – приблизно 1 064 240 (+1 000)

танків – 11 093 (+4),

бойових броньованих машин – 23 114 (+7),

артилерійських систем – 31 380 (+37),

РСЗВ – 1 462 (+2),

засобів ППО – 1 204 (+0),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 646 (+191),

крилатих ракет – 3 556 (+0),

кораблів та катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 113 (+131),

спеціальної техніки – 3 936 (+0).

Втрати ворога на 11 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ