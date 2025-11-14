Ликвидировано еще более тысячи россиян и сотни единиц вооружения: потери врага на 14 ноября

Россия продолжает полномасштабное вторжение в Украину, несмотря на свои значительные потери. ВСУ ежедневно уничтожают сотни оккупантов и десятки единиц их техники.

Всего за прошедшие сутки украинским защитникам удалось уничтожить 1 040 российских солдат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России на войне?

С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов на войне составляют примерно:

Личного состава – около 1 156 400 (+1 040) человек;

танков – 11 344 (+0);

боевых бронированных машин – 23 562 (+2);

артиллерийских систем – 34 423 (+35);

РСЗО – 1 540 (+0);

средств ПВО – 1 242 (+0);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 80 387 (+442);

крылатых ракет – 3 926 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 67 306 (+95);

специальной техники – 3 996 (+0).

Потери врага на 14 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Последние удары по силам врага