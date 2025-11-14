Укр Рус
Ликвидировано еще более тысячи россиян и сотни единиц вооружения: потери врага на 14 ноября
14 ноября, 06:53
Ликвидировано еще более тысячи россиян и сотни единиц вооружения: потери врага на 14 ноября

Дария Черныш
Основные тезисы
  • ВСУ уничтожили 1 040 российских солдат за сутки.
  • Общие потери России: 1 156 400 личного состава, 11 344 танков, 23 562 боевых бронированных машин.

Россия продолжает полномасштабное вторжение в Украину, несмотря на свои значительные потери. ВСУ ежедневно уничтожают сотни оккупантов и десятки единиц их техники.

Всего за прошедшие сутки украинским защитникам удалось уничтожить 1 040 российских солдат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России на войне?

С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов на войне составляют примерно:

  • Личного состава – около 1 156 400 (+1 040) человек;
  • танков – 11 344 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 562 (+2);
  • артиллерийских систем – 34 423 (+35);
  • РСЗО – 1 540 (+0);
  • средств ПВО – 1 242 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 80 387 (+442);
  • крылатых ракет – 3 926 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 306 (+95);
  • специальной техники – 3 996 (+0).

Потери врага на 14 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Последние удары по силам врага

  • 14 ноября росСМИ писали о взрывах в Саратовской области России. Якобы атака дронов вызвала повреждения и пожар на нефтебазе.

  • Накануне украинские беспилотники снова били по морскому нефтяному терминалу и базе хранения дронов в Крыму. На территории одного из объектов вспыхнул пожар.

  • Силы обороны Украины рассказали, что атаковали несколько десятков целей в России и на ВОТ Запорожской области и Крыма. Поражены нефтебазы, площадка с вертолетами и другие военные объекты с помощью ракет и дронов "Фламинго", "Барс" и "Лютый".