За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 940 оккупантов. Также уничтожили 324 единицы вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 18 августа потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 070 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 18 августа 2025 года?

Личного состава – около 1 070 890 (+940),

танков – 11118 (+2),

боевых бронированных машин – 23148 (+5),

артиллерийских систем – 31632 (+43),

РСЗВ – 1469 (+1),

средств ПВО – 1208 (+0),

самолетов – 422 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 51685 (+157),

крылатых ракет – 3558 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 58937 (+116),

специальной техники – 3942 (+0).



Потери врага на 18 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

