24 Канал Новости Украины Еще 940 оккупантов и 324 единицы техники и вооружения: потери врага на 18 августа
18 августа, 06:50
Еще 940 оккупантов и 324 единицы техники и вооружения: потери врага на 18 августа

Юлия Мурина
Основные тезисы
  • За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 940 оккупантов и уничтожили 324 единицы техники и вооружения России.
  • По состоянию на 18 августа общие потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 1 070 000 бойцов по данным Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 940 оккупантов. Также уничтожили 324 единицы вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 18 августа потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 070 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 18 августа 2025 года?

  • Личного состава – около 1 070 890 (+940),
  • танков – 11118 (+2),
  • боевых бронированных машин – 23148 (+5),
  • артиллерийских систем – 31632 (+43),
  • РСЗВ – 1469 (+1),
  • средств ПВО – 1208 (+0),
  • самолетов – 422 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51685 (+157),
  • крылатых ракет – 3558 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58937 (+116),
  • специальной техники – 3942 (+0).
     

Потери врага на 18 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Что говорят в США о потерях России?

  • Накануне госсекретарь США заявил, что только за июль в Украине погибли 20 тысяч российских военных.

  • "Россияне, как всегда, чувствуют, что имеют преимущество, но украинцы проявили невероятную храбрость в борьбе. В своей оборонительной позиции украинцы нанесли россиянам огромные потери", – констатировал Рубио.