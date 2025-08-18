Еще 940 оккупантов и 324 единицы техники и вооружения: потери врага на 18 августа
- За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 940 оккупантов и уничтожили 324 единицы техники и вооружения России.
- По состоянию на 18 августа общие потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 1 070 000 бойцов по данным Генштаба ВСУ.
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 940 оккупантов. Также уничтожили 324 единицы вражеской техники и вооружения.
По состоянию на утро 18 августа потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 070 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также "Азов" разгромил вражескую пехоту, которая пыталась закрепиться в Катериновке
Какие потери врага на 18 августа 2025 года?
- Личного состава – около 1 070 890 (+940),
- танков – 11118 (+2),
- боевых бронированных машин – 23148 (+5),
- артиллерийских систем – 31632 (+43),
- РСЗВ – 1469 (+1),
- средств ПВО – 1208 (+0),
- самолетов – 422 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51685 (+157),
- крылатых ракет – 3558 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 58937 (+116),
- специальной техники – 3942 (+0).
Что говорят в США о потерях России?
Накануне госсекретарь США заявил, что только за июль в Украине погибли 20 тысяч российских военных.
"Россияне, как всегда, чувствуют, что имеют преимущество, но украинцы проявили невероятную храбрость в борьбе. В своей оборонительной позиции украинцы нанесли россиянам огромные потери", – констатировал Рубио.