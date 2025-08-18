За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 940 окупантів. Також знищили 324 одиниці ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 18 серпня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 070 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Які втрати ворога на 18 серпня 2025 року? Особового складу – близько 1 070 890 (+940),

танків – 11118 (+2),

бойових броньованих машин – 23148 (+5),

артилерійських систем – 31632 (+43),

РСЗВ – 1469 (+1),

засобів ППО – 1208 (+0),

літаків – 422 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51685 (+157),

крилатих ракет – 3558 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 58937 (+116),

спеціальної техніки – 3942 (+0).