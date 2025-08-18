Укр Рус
24 Канал Новини України Ще 940 окупантів і 324 одиниці техніки та озброєння: втрати ворога на 18 серпня
18 серпня, 06:50
1

Ще 940 окупантів і 324 одиниці техніки та озброєння: втрати ворога на 18 серпня

Юлія Муріна

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 940 окупантів. Також знищили 324 одиниці ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 18 серпня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 070 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

 

Дивіться також "Азов" розгромив ворожу піхоту, яка намагалася закріпитися в Катеринівці

Які втрати ворога на 18 серпня 2025 року?

  • Особового складу – близько 1 070 890 (+940),
  • танків – 11118 (+2),
  • бойових броньованих машин – 23148 (+5),
  • артилерійських систем – 31632 (+43),
  • РСЗВ – 1469 (+1),
  • засобів ППО – 1208 (+0),
  • літаків – 422 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51685 (+157),
  • крилатих ракет – 3558 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58937 (+116),
  • спеціальної техніки – 3942 (+0).

Втрати ворога на 18 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ