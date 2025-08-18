По состоянию на утро 18 августа потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 070 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также "Азов" разгромил вражескую пехоту, которая пыталась закрепиться в Катериновке

Какие потери врага на 18 августа 2025 года?