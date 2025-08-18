Станом на ранок 18 серпня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 070 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 18 серпня 2025 року?

  • Особового складу – близько 1 070 890 (+940),
  • танків – 11118 (+2),
  • бойових броньованих машин – 23148 (+5),
  • артилерійських систем – 31632 (+43),
  • РСЗВ – 1469 (+1),
  • засобів ППО – 1208 (+0),
  • літаків – 422 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51685 (+157),
  • крилатих ракет – 3558 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58937 (+116),
  • спеціальної техніки – 3942 (+0).

Втрати ворога на 18 серпня 2025 рокуВтрати ворога на 18 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ