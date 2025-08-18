Станом на ранок 18 серпня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 070 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також "Азов" розгромив ворожу піхоту, яка намагалася закріпитися в Катеринівці
Які втрати ворога на 18 серпня 2025 року?
- Особового складу – близько 1 070 890 (+940),
- танків – 11118 (+2),
- бойових броньованих машин – 23148 (+5),
- артилерійських систем – 31632 (+43),
- РСЗВ – 1469 (+1),
- засобів ППО – 1208 (+0),
- літаків – 422 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51685 (+157),
- крилатих ракет – 3558 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58937 (+116),
- спеціальної техніки – 3942 (+0).
Втрати ворога на 18 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ