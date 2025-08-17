Він зазначив, що втрати Росії у цій війні увесь час є колосальними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Марка Рубіо в ефірі NBC News.

Дивіться також Єдиний спосіб завершити цю війну – змусити Росію погодитися, – Рубіо

Які втрати росіян озвучив Рубіо?

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що лише за минулий місяць в Україні загинуло 20 тисяч російських військових.

Росіяни, як завжди, відчувають, що мають перевагу, але українці виявили неймовірну хоробрість у боротьбі. У своїй оборонній позиції українці завдали росіянам величезних втрат,

– зазначив Рубіо.

Він додав, що обидві сторони міцно утримують свої позиції. У цій ситуації США прагнуть зупинити війну, "якої не мало б бути".

Нагадаємо, Рубіо заявив, що США пропонують угоду, яка передбачає поступки з обох сторін, оскільки жодна з них не збирається капітулювати.