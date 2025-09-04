Российские войска продолжают сунуться на украинские земли. Их не останавливают даже потери их живой силы и техники.

За прошедшие сутки Россия потеряла 840 солдат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Враг любой ценой стремится зайти в город: офицер ВСУ ответил, поможет ли им канализация Какие потери россиян на войне? Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла: личного состава – около 1 085 410 (+840);

танков – 11 157 (+0);

боевых бронированных машин – 23 241 (+4);

артиллерийских систем – 32 385 (+43);

РСЗВ – 1 479 (+2);

средств ПВО – 1 215 (+2);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 045 (+261);

крылатых ракет – 3 686 (+22);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 60 692 (+92);

специальной техники – 3 956 (+0). Потери врага на 4 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ Какие потери несет Россия в последнее время? В течение последнего месяца на Покровском направлении российские войска потеряли более 1 600 убитыми и около 800 ранеными. Кроме того, украинские защитники взяли в плен 58 оккупантов, среди которых есть принудительно мобилизованный житель Запорожья.

ВМС Украины обнаружили в морской акватории катер с российскими военными. После успешной атаки судно было уничтожено. Семеро россиян ликвидированы, еще четверо получили ранения.

30 августа украинские дроны, по предварительным данным, уничтожили два российских вертолета Ми-8 и Ми-24 на аэродроме в Симферополе.