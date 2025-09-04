Более 800 ликвидированных россиян, десятки техники и вооружения: потери врага на 4 сентября
- За сутки 4 сентября Россия потеряла 840 военных и десятки единиц техники согласно данным Генштаба ВСУ.
- С начала войны Россия потеряла 1 085 410 военных, 11 157 танков, 23 241 бронированную машину, 32 385 артиллерийских систем и другую технику.
Российские войска продолжают сунуться на украинские земли. Их не останавливают даже потери их живой силы и техники.
За прошедшие сутки Россия потеряла 840 солдат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери россиян на войне?
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 085 410 (+840);
- танков – 11 157 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 241 (+4);
- артиллерийских систем – 32 385 (+43);
- РСЗВ – 1 479 (+2);
- средств ПВО – 1 215 (+2);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 045 (+261);
- крылатых ракет – 3 686 (+22);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 692 (+92);
- специальной техники – 3 956 (+0).
Потери врага на 4 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери несет Россия в последнее время?
В течение последнего месяца на Покровском направлении российские войска потеряли более 1 600 убитыми и около 800 ранеными. Кроме того, украинские защитники взяли в плен 58 оккупантов, среди которых есть принудительно мобилизованный житель Запорожья.
ВМС Украины обнаружили в морской акватории катер с российскими военными. После успешной атаки судно было уничтожено. Семеро россиян ликвидированы, еще четверо получили ранения.
30 августа украинские дроны, по предварительным данным, уничтожили два российских вертолета Ми-8 и Ми-24 на аэродроме в Симферополе.