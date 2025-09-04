Російські війська продовжують сунути на українські землі. Їх не зупиняють навіть втрати їхньої живої сили та техніки.

Впродовж минулої доби Росія втратила 840 солдатів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Ворог будь-що прагне зайти в місто: офіцер ЗСУ відповів, чи допоможе їм каналізація Які втрати росіян на війні? Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила: особового складу – близько 1 085 410 (+840);

танків – 11 157 (+0);

бойових броньованих машин – 23 241 (+4);

артилерійських систем – 32 385 (+43);

РСЗВ – 1 479 (+2);

засобів ППО – 1 215 (+2);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 045 (+261);

крилатих ракет – 3 686 (+22);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 60 692 (+92);

спеціальної техніки – 3 956 (+0). Втрати ворога на 4 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ Яких втрат зазнає Росія останнім часом? Протягом останнього місяця на Покровському напрямку російські війська втратили понад 1 600 убитими та близько 800 пораненими. Крім того, українські захисники взяли в полон 58 окупантів, серед яких є примусово мобілізований мешканець Запоріжжя.

ВМС України виявили у морській акваторії катер із російськими військовими. Після успішної атаки судно було знищене. Семеро росіян ліквідовані, ще четверо дістали поранення.

30 серпня українські дрони, за попередніми даними, знищили два російські гелікоптери Мі-8 та Мі-24 на аеродромі в Сімферополі.