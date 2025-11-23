Ликвидировано 920 оккупантов и ряд различной техники: потери врага по состоянию на 23 ноября

Российские войска продолжают попытки наступления на многих направлениях фронта, что стоит им значительных потерь. Только за последние сутки было ликвидировано 920 оккупантов.

Общие потери России в Украине составили 1 165 260 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Лежали лицом вниз: оккупант расстрелял пятерых обезоруженных украинских военных Какие потери понесла Россия в Украине? С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают: Личного состава – около 1 165 260 (+920) человек,

танков – 11 363 (+2);

боевых бронированных машин – 23 615 (+8);

артиллерийских систем – 34 585 (+26);

РСЗО – 1 549 (+2);

средств ПВО – 1 248 (+0);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 83 338 (+496);

крылатых ракет – 3 981 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 67 922 (+80);

специальной техники – 4 003 (+1).

Потери врага на 23 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ Потери россиян: последние новости ССО смогли сбить российский вертолет Ми-8 в воздухе deep strike дроном.

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли очередные серьезные потери российской армии. В результате операции на временно оккупированном полуострове успешно поражены вражеские: корабельный многофункциональный вертолет Ка-27; аэродромный радиолокационный комплекс "лира-А10"; РЛС 55Ж6У "небо-У"; РЛС "небо-СВ" в купольной конструкции и РЛС П-18 "терек".

"Призраки" продолжают уничтожать российские системы ПВО на Донбассе. Недавно поразили: зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1"; командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400; радиолокационную станцию 9С18М1-3 из состава комплекса "Бук-М3".