Ліквідовано 920 окупантів та низку різної техніки: втрати ворога станом на 23 листопада

Російські війська продовжують спроби наступу на багатьох напрямках фронту, що коштує їм значних втрат. Лише за останню добу було ліквідовано 920 окупантів.

Загальні втрати Росії в Україні склали 1 165 260. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Лежали обличчям донизу: окупант розстріляв п'ятьох обеззброєних українських військових Яких втрат зазнала Росія в Україні? Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають: Особового складу – близько 1 165 260 (+920) осіб,

танків – 11 363 (+2);

бойових броньованих машин – 23 615 (+8);

артилерійських систем – 34 585 (+26);

РСЗВ – 1 549 (+2);

засобів ППО – 1 248 (+0);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 83 338 (+496);

крилатих ракет – 3 981 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 922 (+80);

спеціальної техніки – 4 003 (+1).

Втрати ворога на 23 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ Втрати росіян: останні новини ССО змогли збити російський гелікоптер Мі-8 у повітрі deep strike дроном.

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали чергових серйозних втрат російській армії. Внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі: корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27; аеродромний радіолокаційний комплекс "ліра-А10"; РЛС 55Ж6У "нєбо-У"; РЛС "нєбо-СВ" у купольній конструкції та РЛС П-18 "терек".

"Примари" продовжують нищити російські системи ППО на Донбасі. Нещодавно уразили: зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1"; командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400; радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу "Бук-М3".