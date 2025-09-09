Ликвидировано 950 россиян, РСЗО и множество техники: потери врага на 9 сентября
- За минувшие сутки украинские силы ликвидировали 950 российских оккупантов, общие потери составляют более 1 090 000 солдат.
- С начала вторжения Россия потеряла 11 169 танков, 23 261 боевую бронированную машину, 32 577 артиллерийских систем, 1 482 РСЗО, и 57 504 БпЛА.
Силы обороны Украины продолжают наносить врагу непоправимые потери. Только за минувшие сутки фиксируют 950 ликвидированных оккупантов.
При этом общие потери врага уже превысили 1 090 000 солдат, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какие потери России в войне против Украины?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 090 010 (+950);
- танков – 11 169 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 261 (+3);
- артиллерийских систем – 32 577 (+32);
- РСЗО – 1482 (+1);
- средств ПВО – 1217 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 57 504 (+226);
- крылатых ракет – 3691 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 207 (+72);
- специальной техники – 3963 (+2).
Потери России в войне с Украиной по состоянию на 9 сентября / Инфографика Генштаба
Что известно о потерях врага в последнее время?
На Северском направлении украинские операторы БПЛА уничтожили российский наземный роботизированный комплекс (НРК). Он осуществлял постоянные логистические операции и перевозил провизию между позициями оккупантов.
425-й штурмовой полк ВСУ зачистил от российских войск и установил украинский флаг в поселке Заречное Донецкой области 6 сентября. Во время зачистки бойцы ВСУ уничтожили 47 оккупантов, еще 13 – взяли в плен.
Кроме того, недавно Силы обороны зачистили от российской армии населенный пункт на Добропольском направлении, локализовав и окружив врага в одном из домов. В результате операции было уничтожено, ранены и взяты в плен до взвода оккупантов.