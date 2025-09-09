Сили оборони України продовжують завдавати ворогу непоправних втрат. Лише за минулу добу фіксують 950 ліквідованих окупантів.

При цьому загальні втрати ворога вже перевищили 1 090 000 солдатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Які втрати Росії у війні проти України?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 090 010 (+950);

танків – 11 169 (+1);

бойових броньованих машин – 23 261 (+3);

артилерійських систем – 32 577 (+32);

РСЗВ – 1482 (+1);

засобів ППО – 1217 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57 504 (+226);

крилатих ракет – 3691 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 207 (+72);

спеціальної техніки – 3963 (+2).

Втрати Росії у війні з Україною станом на 9 вересня / Інфографіка Генштабу

Що відомо про втрати ворога останнім часом?