Россия продолжает свою агрессию против Украины ценой тысяч жертв. Только за сутки 24 сентября враг потерял 940 военных.

Общие потери России в войне с Украиной достигли 1 105 490. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага по состоянию на 25 сентября?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около:

личного состава – 1 105 490 (+940);

танков – 11 201 (+0);

боевых бронированных машин – 23 287 (+2);

артиллерийских систем – 33 133 (+38);

РСЗО – 1 501 (+5);

средств ПВО – 1 222 (+4);

самолетов – 427 (+1);

вертолетов – 345 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 63 235 (+415);

крылатых ракет – 3 747 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 62 736 (+120);

специальной техники – 3 975 (+2).



Потери врага на 25 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери Россия несла в последнее время?